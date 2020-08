Tiziano Ferro in lacrime: ha rivisto il suo cane dopo l'operazione (VIDEO)

Tiziano Ferro rivede il suo cane Beau dopo l'operazione nel video condiviso dal cantante su Instagram e non riesce a trattenere le lacrime. Un incontro di pochi minuti che però ha emozionato anche i fan del cantante.

Tiziano Ferro sta raccontando ai suoi follower su Instagram la storia del suo cane ricoverato in una clinica veterinaria per una grave emorragia interna con una serie di post giornalieri. Alcuni giorni fa il cantante aveva condiviso sul social network l'angoscia dell'attesa mentre Beau era sotto i ferri. Oggi Tiziano ha emozionato tutti con un video del momento in cui ha rivisto il cane e non riesce a trattenere la commozione.

Il cane è stabile, ma le sue condizioni non gli permettono li lasciare ancora la clinica veterinaria, anche dal video possiamo capire che l'amico a quattro zampe di Tiziano non è ancora in perfetta forma, fa poche feste a Tiziano che lo accarezza per manifestargli tutto il suo amore: "ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura", ha scritto Tiziano che ha spiegato il motivo per cui Beau non può tornare ancora a casa: "Anche oggi non tornerà a casa. Stiamo aspettando i risultati della trasfusione". Nella parte finale il cantante di Latina ringrazia tutti i suoi fan che lo stanno sostenendo in questo momento difficile: "Non so cosa faremmo senza l'amore che stiamo ricevendo, non lo so. Grazie di cuore".