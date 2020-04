Tiziano Ferro a Che tempo che fa: "I concerti si faranno? Il governo ci dia risposte"

Tiziano Ferro a Che tempo che fa su Rai2 chiede in video chiamata che il governo dia risposte sui concerti della prossima estate: 'Non solo per me, ma anche per i lavoratori del settore e per chi compra i biglietti'.

Tiziano Ferro chiede al governo italiano una risposta definitiva sui concerti della prossima estate: in un intervista concessa a Fabio Fazio nel suo programma Che tempo che fa su Rai2 (ovviamente in video chiamata) il cantante ha lanciato un appello perché si faccia chiarezza sulla fattibilità dei concerti e degli appuntamenti musicali dei prossimi mesi.

"I concerti ora sono formalmente in piedi perché i provvedimenti del governo ad oggi arrivano fino al 3 di maggio" - spiega Tiziano Ferro nel video che potete vedere qui sopra - "Io però bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia delle risposte e anche si esponga e prenda una posizione per noi perché in queste settimane il mondo della musica ha veramente fatto vedere di cosa è capace, però anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento, come tutti gli ambiente lavorativi, ma io posso parlare solo per il mio".

"Faremo ancora e abbiamo fatto sempre tanto per le situazioni di crisi, non solo a livello di intrattenimento e di umore, ma anche a livello economico, abbiamo donato personalmente e abbiamo raccolto." prosegue Tiziano Ferro nell'intervista che potete rivedere su RaiPlay - "Si viene da noi, musicisti, per chiedere aiuto e noi lo facciamo sempre volentieri, ma in questo momento abbiamo bisogno di una risposta, non per me, ma per chi ancora oggi continua a comprare biglietti, penso al quasi mezzo milione di persone che hanno comprato biglietti per i miei concerti, penso alle persone che lavorano sul palco e dietro al palco e questa estate abbiamo diritto di sapere se si possono o no fare concerti, perché noi siamo bloccati. Questo per tutelare il pubblico e i lavoratori più fragili, per capire come ripartire, abbiamo bisogno di risposte perché ad oggi tecnicamente noi non possiamo fare nulla".