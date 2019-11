Tiziano Ferro a Che Tempo che fa: il monologo contro il bullismo è emozionante (VIDEO)

Tiziano Ferro e l'emozionante monologo contro il bullismo protagonisti di Che tempo che fa ieri sera su Rai2, sotto gli occhi emozionati di un pubblico che, in studio come da casa, ha applaudito alle parole del cantante di Latina.

La puntata di ieri sera di Che Tempo che fa è stata caratterizzata dal monologo di Tiziano Ferro. Il cantante ha da poco pubblicato il suo ultimo album 'Accetto miracoli', ma ieri sera in studio è stato apprezzato ed applaudito per il suo appassionato monologo contro il bullismo e l'omofobia. "Le parole hanno un peso" ha iniziato Tiziano sottolineando come questo semplice concetto venga troppo spesso dimenticato "ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo ed omofobia".

Ferro ha parlato in difesa di quegli adolescenti vittima di bullismo con un animo "troppo fragile per poter decidere e scegliere". Le parole che possono offendere sono decine ed il cantante le nomina ad una ad una, ed invita a non confondere l'offesa con l'ironia e il sarcasmo perché queste "sono armi di cui bisogna imparare il mestiere". Alla fine ha parlato ancora una volta della mancanza in Italia di una legge contro l'odio ed ha concluso dicendo "io intanto aspetto tempi migliori, nei quali magari un giorno le parole conteranno".

Il monologo di Tiziano ferro è stato accolto dall'ovazione del pubblico in sala ed è stato osannato sui social, diventando ben presto argomento di tendenza. Molti sentendo il discorro del cantante non hanno potuto fare a meno di collegarlo alla polemica della scorsa settimana di Ferro con Fedez, quando il cantante aveva apostrofato il collega dicendo "scherzare sulla sessualità è un atto di bullismo molto forte".