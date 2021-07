Titans 3: il trailer dei nuovi episodi della serie tratta dai fumetti

Titans 3 arriverà sugli schermi americani il 12 agosto e HBO Max ha ora condiviso il trailer dei nuovi episodi della serie tratta dai fumetti della DC.

Nel video si assiste a quello che accade quando Bruce Wayne perde un alleato importante e chiede a Dick Grayson di diventare un Batman migliore di lui, facendo così tornare il giovane a Gotham City dove Red Hood ha preso il controllo. Il protagonista collaborerà poi con Barbara Gordon e incontrerà Jonathan Crane, ovvero lo Spaventapasseri che è interpretato da Vincent Kartheiser.

Nelle prossime puntate di Titans, serie disponibile in Italia grazie a Netflix, si racconterà infatti quello che accade quando Dick Grayson ritorna a Gotham City. Barbara Gordon, interpretata da Savannah Welch, si riavvicinerà sentimentalmente all'ex Robin e collaborerà con lui nel tentativo di sconfiggere i villain in azione in città.

Titans: il poster della terza stagione

Nel cast della serie tratta dai fumetti della DC ci sono anche Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Curran Walters, Conors Leslie, Minka Kelly, Alan Richson, Joshua Orpin, Chelsea Zhang, Chella Man, Drew Van Acker, Esai Morales e Iain Glen che interpreterà Bruce Wayne.

Nelle puntate inedite verrà introdotto, oltre a Barbara, anche il villain Spaventapasseri, mentre il team si trasferirà a Gotham City. Come anticipato, inoltre, Jason Todd si trasformerà in Red Hood e attaccherà i Titans.