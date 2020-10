Titans 3: svelati i concept art del costume di Red Hood

Curran Walters interpreterà in Titans 3 il ruolo di Red Hood e online sono stati condivisi i concept art del look ideato per il personaggio.

Titans 3 avrà tra i suoi protagonisti anche Curran Walters nel ruolo di Jason Todd/Red Hood e online sono stati condivisi i concept art del look del personaggio.

La serie tratta dai fumetti della DC verrà distribuita prossimamente su HBO Max negli Stati Uniti, dove saranno disponibili anche i primi due cicli di episodi.

Titans: la foto del costume di Red Hood

Curran Walters interpreta il ruolo di Jason Todd e nelle ultime settimane ha condiviso online qualche dettaglio della sua preparazione in vista delle riprese della terza stagione di Titans.

L'attore ha infatti pubblicato l'immagine di vari titoli in cui appare tra le pagine anche Red Hood, come Batman: A Death in the Family, in cui Jason Todd viene ucciso dal Joker dopo la scelta compiuta dai fan con una votazione.

Walters aveva inoltre espresso il proprio entusiasmo per il look di Red Hood su Twitter all'inizio di ottobre.

Nelle puntate inedite verranno introdotti anche Barbara Gordon e il villain lo Spaventapasseri, mentre il team si trasferirà a Gotham City. Come anticipato, inoltre, Jason Todd si trasformerà in Red Hood e attaccherà i Titans.

Nel cast ci sono anche Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Curran Walters, Conors Leslie, Minka Kelly, Alan Richson, Joshua Orpin, Chelsea Zhang, Chella Man, Drew Van Acker, Esai Morales e Iain Glen che interpreterà Bruce Wayne.