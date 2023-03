Tinto fa 90: stasera Cielo presenta una rassegna dei film del maestro dell'erotismo,

Per celebrare il novantesimo compleanno del regista maestro dell'erotismo Tinto Brass, stasera a partire dalle ore 21.15, Cielo propone Tinto fa 90. La serata è interamente dedicata al grande regista, con una rassegna dei suoi film più iconici, interpretati da attrici che grazie a lui sono entrate nell'immaginario collettivo italiano.

Si parte, alle ore 21.15, con il film Così fan tutte del 1992 con protagonista la bellissima Claudia Koll nei panni di un'avvenente donna felicemente sposata con un uomo che la ama e la rispetta. Ma ciò non basta a soddisfare i suoi impulsi sessuali e, sentendosi oppressa da questo desiderio incessante, trova il modo di soddisfare se stessa senza sentirsene in colpa. La pellicola, sotto la patina allegra, nasconde la denuncia dell'aridità nei rapporti coniugali.

In seconda serata è poi la volta di Miranda del 1985, liberamente ispirato a "La Locandiera", commedia scritta nel 1753 da Carlo Goldoni, in cui Serena Grandi veste i panni di una sensuale e formosa locandiera che, in attesa del ritorno del marito disperso in guerra, si destreggia tra amanti fissi e occasionali.

A seguire, La chiave del 1983 con una bellissima Stefania Sandrelli. Siamo nella Venezia alla vigilia della Seconda guerra mondiale, e due maturi coniugi confessano nei rispettivi diari i sentimenti che ognuno prova nei confronti del partner. Un giorno entrambi decidono di permettere all'altro di consultare le proprie confessioni, e lo fanno lasciando in bella vista la chiave che apre i cassetti dei diari. La pellicola, diventata un vero e proprio cult, conferì al registra la definitiva celebrazione di maestro dell'erotismo italiano.

La serata si conclude con Monella del 1998 con protagonista Anna Ammirati nei panni di Lola, una ragazza che sta per sposarsi, ma non vuole arrivare al matrimonio "impreparata" e mette in atto una serie di sotterfugi per coronare il suo sogno d'amore ed eros con il futuro sposo e fidanzato di una vita, Tommaso, detto Masetto. Nella scena finale a coronare il tutto c'è lo stesso Tinto Brass, nei panni del direttore d'orchestra che occhieggia ammiccante verso il pubblico.

Ecco nel dettaglio la programmazione di "Tinto fa 90":