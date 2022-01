Tinto Brass: "Mi chiesero di girare Rambo e 9 settimane e ½"

Tinto Brass, considerato ancora oggi uno dei registi più provocatori del panorama italiano, è stato recentemente intervistato da un giornalista del Corriere della Sera e durante la conversazione ha confessato che Rambo e 9 settimane e ½ sono i suoi due più grandi rimpianti dal punto di vista artistico e professionale.

Venezia 2005: Tinto Brass

A quanto pare il celeberrimo regista di Paprika avrebbe potuto dirigere le due famosissime pellicole con Sylvester Stallone e Mickey Rourke ma i due progetti non furono accettati da colui che all'epoca era il suo produttore: Dino De Laurentiis.

Alla domanda del giornalista: "C'è qualcosa a cui ripensa con rammarico?", il re dell'eros cinematografico ha risposto con le seguenti parole: "Nell'arco della mia carriera ci sono state altre due grosse occasioni mancate, ma per un errore di valutazione del produttore, Dino De Laurentiis: Rambo e Nove settimane e mezzo".

"Un altro film mancato fu Arancia meccanica, in realtà avevo accettato di girarlo a condizione, però, di realizzare prima L'urlo, ma quando sono tornato in Italia il progetto era stato proposto a Kubrik. La pellicola fece molto scalpore ma non ho rimpianti, sono fiero di aver girato L'urlo: una scelta rabbiosa e utopica che dava corpo agli umori rivoluzionari dell'epoca." Ha concluso Tinto Brass.