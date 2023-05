Caligola, Tinto Brass si dissocia dalla versione proiettata a Cannes 2023 e minaccia azioni legali

Cannes 2023 ha ospitato la proiezione di un nuovo montaggio di Caligola di Tinto Brass a cui il regista novantenne non ha partecipato e che disconosce in toto.

40 anni dopo la sua battaglia con Bob Guccione, Tinto Brass torna a combattere per il suo film scandalo Caligola, rinnegando la versione proiettata a Cannes 2023 e minacciano azioni legali contro Penthouse Films International.

Helen Mirren e Malcolm McDowell in Io, Caligola

Mercoledì Penthouse Films ha presentato a Cannes un nuovo montaggio del film sulla caduta dell'imperatore romano intitolato Caligola: The Ultimate Cut" nella sezione Cannes Classics alla presenza dell'attrice Helen Mirren, nel cast del film. Ma il 90enne Tinto Brass ha rilasciato una dichiarazione, diffusa da Variety, in cui prende le distanze da questa nuova versione del film e annuncia un'azione legale non specificata.

Helen Mirren: "Io Caligola di Tinto Brass era come Il Trono di Spade"

Tinto Brass rinnega la nuova versione di Caligola

Adriana Asti in Io, Caligola

"Dopo numerose e infruttuose trattative che si sono susseguite negli anni, prima con i Penthouse e poi con altri soggetti poco chiari, per montare il materiale che ho girato e che era stato trovato negli archivi di Penthouse, è stata realizzata una versione a cui non ho preso parte che - sono convinto - non riflette la mia visione artistica".

Il regista prosegue: "Come è noto, il processo di montaggio è ciò che plasma il mio personalissimo stile registico. Se non posso montare un film, non lo riconosco e non ho riconosciuto la paternità del nuovo montaggio di Io, Caligola. Esistono numerose versioni di Caligola modificate da altri, tra cui Bob Guccione. Ma nessuna di esse corrisponde al mio progetto originale. Il pubblico di Cannes sarà quindi fuorviato dall'uso arbitrario del mio nome. Per ora non aggiungo altro. I miei avvocati si stanno occupando della questione". Per il momento non c'è stata nessuna risposta da parte di Penthouse Film.

Tinto Brass: "Mi chiesero di girare Rambo e 9 settimane e ½"

I tormenti di Caligola

Peter O'Toole è Tiberio in Io, Caligola

Il film ad alto budget Caligola è stato autofinanziato nel 1980 dal fondatore di Penthouse Bob Guccione che, dopo aver litigato con Tinto Brass e con lo sceneggiatore Gore Vidal, ha preso il controllo del progetto e ha scartato via la sceneggiatura, aggiungendo contenuti "per adulti" girati dopo gli attori Helen Mirren, Malcolm McDowell, John Gielgud e Peter O'Toole avevano terminato le loro riprese. L'aggiunta delle scene porno ha spinto Brass e Vidal a fare causa per far rimuovere i loro nomi dal progetto.

La versione mostrata a Cannes 2023, Caligola: The Ultimate Cut, che dura 157 minuti ed è stato realizzato utilizzando 96 ore di riprese originali di Tinto Brass, è molto diverso dal montaggio di Bob Guccione. Nelle note si legge che il produttore del film Thomas Negovan _"si è avvicinato a questa nuova versione da una prospettiva neutra. Il suo desiderio di valorizzare gli attori dà maggiore forza alla narrazione e fornisce un nuovo approccio alla follia dell'imperatore Caligola. Un'altra impresa è che non è stata utilizzata una sola inquadratura del film originale, il che rende Caligola - The Ultimate Cut un lungometraggio completamente nuovo". _