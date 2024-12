Timothée Chalamet sorprende con capelli biondi ispirati a Bob Dylan alla première di A Complete Unknown

Nuovo look per Timothée Chalamet! L'attore di Chiamami col tuo nome ha sorpreso tutti alla première newyorkese di A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan, che si è svolta il 13 dicembre al SVA Theater di New York. Dopo aver sfilato qualche giorno prima alla première di Los Angeles, Chalamet ha debuttato con una nuova capigliatura bionda, ispirata all'iconico stile di Dylan.

L'attore si è ispirato al look di Bob Dylan del 2003, quando il cantante apparve al Sundance Film Festival per la proiezione del film Masked and Anonymous. Chalamet ha adottato uno stile simile, con un semplice berretto di lana, una camicia di flanella e un giubbotto di pelle, risultando praticamente indistinguibile dal celebre musicista.

Il biopic e la preparazione di Chalamet per interpretare Dylan

Chalamet interpreta un giovane Bob Dylan nel film diretto da James Mangold, che si basa sul libro di Elijah Wald del 2015 Dylan Goes Electric. Il film racconta il passaggio di Dylan dal Minnesota alla Grande Mela e la controversia intorno all'introduzione degli strumenti elettrici nella sua musica.

Timothée Chalamet embraces 'method dressing' with dramatic hair transformation at Bob Dylan biopic premierehttps://t.co/xHaizW9ObU — The Independent (@Independent) December 14, 2024

No Elle Fanning muerta de la risa por el look de Timothée Chalamet en la premiere de A Complete Unknown jajajajajaja pic.twitter.com/gOqYkYCc2V — ana⁴⁴ (@anapau_villa) December 14, 2024

Per prepararsi al suo ruolo, Chalamet ha imparato da attori come Christian Bale (in Hostiles) e Oscar Isaac (in Dune) l'importanza di entrare nel personaggio non solo sul set, ma anche nella vita quotidiana. La sua co-star, Edward Norton, ha elogiato il suo approccio intenso e concentrato. "È stato implacabile. Niente visite, niente amici, niente rappresentanti, niente di niente. Volevamo dare il massimo in qualcosa che è sacrosanto per molte persone", ha raccontato Norton a Rolling Stone.

L'attore ha aggiunto: "Io ero assolutamente d'accordo. Non possiamo permetterci distrazioni. Dovevamo essere completamente immersi, e aveva ragione a essere così protettivo".

A Complete Unknown: Timothée Chalamet in una sequenza

Anche Bob Dylan ha parlato positivamente di Chalamet, definendolo un "attore brillante" in un post su X (ex Twitter), assicurando che l'attore sarebbe stato "completamente credibile" nel ruolo.

A Complete Unknown è scritto da Mangold e Jay Cocks, ed è interpretato anche da Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz e Scoot McNairy.