Secondo una nuova ricerca Preply, Timothée Chalamet è uno dei nomi delle celebrità più storpiati dagli italiani. Il nome della giovane star hollywoodiana, che vedremo prossimamente nei panni di Willy Wonka, occupa il terzo posto - con una media di 3.240 ricerche all'anno per il suo nome francese - della classifica stilata da Preply dei 10 nomi delle star che gli italiani pronunciano peggio.

Al primo posto della top ten, invece, si posiziona la cantante Miley Cyrus, che si avvale del titolo di celebrità con il nome più comunemente pronunciato male dagli italiani, con una media di 4.560 italiani all'anno cercano la pronuncia corretta di 'Mai-lee Sai-ruhs'.

Segue al secondo posto Adele, con 3.360 italiani che ogni anno cercano consigli sulla pronuncia del suo nome, che secondo quanto rivelato dalla cantante si pronuncerebbe con un accento del nord di Londra "Uh-Dell".

Tra i nomi presenti in classifica si citano anche: Jake Gyllenhaal, Charlize Theron, Zendaya, Gal Gadot, Tom Cruise e, in ultima posizione, Johnny Depp.

La ricerca

La ricerca è stata effettuata da Preply, una piattaforma online per l'apprendimento delle lingue. Per scoprire i nomi delle celebrità più comunemente pronunciati male dagli italiani, Preply ha raccolto un elenco delle star più famose e di tendenza avvalendosi di più fonti. I volumi di ricerca di Google sono stati combinati per variazioni di "come pronunciare...", "come dire..." e "... pronuncia" per ciascuno. I nomi sono stati poi classificati in base al numero totale di ricerche effettuate ogni anno per individuare i primi 10.