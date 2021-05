Timothée Chalamet sarà Willy Wonka nel film sulle origini del personaggio

L'attore Timothée Chalamet è stato scelto per il ruolo di Willy Wonka nel film prequel dedicato alla giovinezza del personaggio creato da Roald Dahl.

Sarà Timothée Chalamet il protagonista di Wonka, il film prequel dedicato al famoso personaggio creato da Roald Dahl che verrà prodotto da Warner Bros.

L'attore, secondo quanto riportato da Deadline, dovrà inoltre mettersi alla prova con numerosi momenti musicali ideati per il progetto.

Timothée Chalamet sembra sia stato fin dall'inizio la prima scelta dei produttori del lungometraggio dedicato alla giovinezza di Willy Wonka, ma degli impegni presi in precedenza sembravano impedire all'attore di poter prepararsi in modo adeguato al lavoro sul set. La giovane star di Dune in Wonka dovrà infatti ballare e cantare e questo elemento della sua preparazione aveva inizialmente rappresentato un ostacolo piuttosto complicato da superare.

Paul King è impegnato alla regia del progetto, oltre ad averne firmato la sceneggiatura in collaborazione con Simon Farnaby. Tra i produttori, invece, ci sono anche David Heyman, Luke Kelly, Michael Siegel e Alexandra Derbyshire.

Warner Bros ritornerà così nel mondo creato da Roald Dahl dopo il film cult del 1971 con star Gene Wilder e quello del 2005 che aveva come protagonista Johnny Depp.

Chalamet, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo con Dune, The French Dispatch e Don't Look Up.