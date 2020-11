Timothée Chalamet mostra tutti i regali dei suoi fan (anche i più strani)

La giovane star Timothée Chalamet non ha solo milioni di followers sui social ma riceve anche numerosi regali dai suoi fan, che ha deciso di mostrare tramite Instagram.

Timothée Chalamet, star di film come Chiamami col tuo nome e Beautiful Boy, riceve ogni giorno tantissimi regali via posta, come ha mostrato lo scorso mercoledì tramite le sue Instagram Stories, che includono cose molto carine ma anche oggetti un po' strambi.

Come potete vedere dal post pubblicato da una pagina fan, Timothée Chalamet mercoledì 18 novembre ha passato un po' del suo tempo a scartare le decine di regali che ogni giorno arrivano a casa sua, tutte da parte dei suoi fan sfegatati. Tra i tanti doni che gli sono stati recapitati, vediamo dalle foto una scatola di calzini ben imballata, una tazza con inciso un elenco dei suoi film, due cuscini e una t-shirt con la sua faccia e una stramba fascia con una pesca.

Questa non è la prima volta che il giovane attore mostra quando apprezzi l'affetto che i suoi fan dimostrano tramite questi regali, infatti, in passato Timothée Chalamet ha indossato molti dei gadget e degli oggetti pensati per lui dai suoi fan adoranti. Testimonianza di questo sono state delle foto pubblicate su Twitter da una fan, che ha creato un thread diventato poi virale e che ha fatto impazzire il suo fandom.

Il prossimo anno vedremo Timothée Chalamet come protagonista in Dune, nuovo adattamento della classica saga di Frank Herbert diretto da Denis Villeneuve. Nel cast ci saranno anche Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Zendaya Coleman, Josh Brolin, Charlotte Rampling, Javier Bardem e Oscar Isaac.