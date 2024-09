Timothée Chalamet ha un perfetto look anni '50 nelle foto dal set di Marty Supreme

Le riprese del film Marty Supreme con star Timothée Chalamet sono attualmente in corso a Manhattan e dal set arrivano le prime foto e alcuni video.

Il giovane attore ha la parte di un famoso campione di ping pong ed è ritratto con un perfetto look stile anni '50.

Le prime immagini dal set

Alla regia di Marty Supreme c'è Josh Safdie, mentre nel cast, oltre a Timothée Chalamet, ci saranno Gwyneth Paltrow al suo ritorno sul grande schermo, e Tyler, the Creator che debutterà come attore.

Tra gli interpreti anche Odessa A'zion, Penn Jillette, Kevin O'Leary e Abel Ferrara.

Ecco le prime immagini dal set:

Premières images de Timothée Chalamet sur le tournage de MARTY SUPREME.



Ce biopic sur le pongiste Marty Reisman est réalisé par Josh Safdie et comprend aussi Gwyneth Paltrow et Tyler, The Creator dans le casting. pic.twitter.com/dmTry4Hd5M — F O C U S (@FocusCine_) September 30, 2024

Timothée Chalamet filming "Marty Supreme in Manhattan today. pic.twitter.com/mbPTVLGBbL — Jenni with an i (@TheJenniMurphy) September 30, 2024

First look at Timothée Chalamet filming "Marty Supreme" in New York City. https://t.co/mnCth0fjL9 pic.twitter.com/DFhBIHTBZt — Variety (@Variety) September 30, 2024

New looks at Timothée Chalamet on the set of 'MARTY SUPREME' in NYC pic.twitter.com/9NzEkcgF4h — Complex Pop Culture (@ComplexPop) September 30, 2024

Timothée Chalamet on the set of 'MARTY SUPREME' in Manhattan. pic.twitter.com/YGZZc2Ztkz — 21 (@21metgala) September 30, 2024

La sceneggiatura è firmata da Safdie in collaborazione con Ronald Bronstein, coinvolti anche come produttori insieme ad A24, Eli Bush, Anthony Katagas e Chalamet.

Il progetto sarà ispirato alla vita del campione di ping pong Marty Reisman, che aveva il soprannome Marty Supreme. L'uomo è morto nel 2012 e ha raccontato la sua vita e carriera nell'autobiografia The Money Player: The Confessions of America's Greatest Table Tennis Champion and Hustler, mentre nel 2014 è stato distribuito sugli schermi il documentario Fact or Fiction: The Life and Times of a Ping Pong Hustler.

I progetti di Chalamet

La giovane star è reduce dal successo ottenuto con film come Wonka e Dune, mentre a dicembre arriverà nelle sale A Complete Unknown, diretto da James Mangold, in cui ha la parte della leggenda della musica Bob Dylan.

Basato sul libro del 2015 di Elijah Wald intitolato Dylan Goes Electric, il film si ispira a una frase tratta da Like a Rolling Stone dello stesso Dylan. Nel cast ci sono anche Elle Fanning nei panni di Sylvie Russo, Monica Barbaro nel ruolo di Joan Baez, Edward Norton in quello di Pete Seeger, Boyd Holbrook nei panni di Johnny Cash, P. J. Byrne che sarà Harold Leventhal, Scoot McNairy nella parte di Woody Guthrie, Dan Fogler nel ruolo di Albert Grossman e Will Harrison in quello di Bob Neuwirth.