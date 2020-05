Timothée Chalamet, le foto della sua quarantena: jeans magenta, libri d'arte e frigoriferi

La pandemia non ha risparmiato proprio nessuno dalla quarantena, infatti anche Timothée Chalamet è chiuso in casa sua a Los Angeles e, anche se sporadicamente, mostra tramite i social le foto della sua vita in isolamento, mostrando il suo frigo, il suo stile e la passione per i libri d'arte.

L'attore francese, 24 anni, come molti suoi colleghi mostra la sua vita su Instagram, interagendo con i suoi fan e rendendoli partecipi di come passa le giornate. Tra ricordi, nostalgia, libri d'arte e look discutibili da casa, anche Thimothée Chalamet ammazza la noia, in attesa che la pandemia si risolva da un giorno all'altro.

Come molti suoi colleghi, anche la star di Chiamami col tuo nome condivide con i suoi follower momenti della sua giornata, che probabilmente sarà noiosa come quelle che molti stanno vivendo, vista la foto nosense del suo frigorifero postata proprio 3 giorni fa. Nonostante il poco significato, i molti fan che seguono Timothée Chalamet hanno comunque risposto entusiasti all'immagine, chiedendo all'attore di passare la quarantena insieme o addirittura considerando il post brillante.

Timothee Chalamet e Rebecca Ferguson in una delle prime immagini del film Dune

Sicuramente Timothée Chalamet si starà preparando all'uscita di Dune, il nuovo progetto diretto da Denis Villeneuve ispirato all'omonimo romanzo di Frank Herbert. L'attore francese interpreterà Paul Atreides, al quale viene affidato un'ardua missione che si trasforma in un'avventura epica per vendicarsi per la morte della famiglia.

Nel cast stellare di questo nuovo adattamento ci saranno anche Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, David Dastmalchian e Chang Chen.