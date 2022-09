Timothée Chalamet svela il consiglio ricevuto da Leonardo DiCaprio "Niente droghe pesanti e film di supereroi"

Scopriamo che Leonardo DiCaprio avrebbe preso il giovane collega Timothée Chalamet sotto la sua ala protettrice, fornendogli alcuni consigli pratici sulla carriera: "Niente droghe pesanti e niente film di supereroi".

Bones and All: Timothée Chalamet durante il photocall della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022

Timothée Chalamet, 26 anni, ha condiviso il consiglio sfacciato del suo co-protagonista 47enne di Don't Look Up in un'intervista a Vogue britannico giovedì. La saggezza del party boy DiCaprio, che è stato recentemente visto passare una serata tra fratelli martedì dopo essere stato avvistato con un potenziale nuovo interesse amoroso, Gigi Hadid, questa settimana, ha riferito Page Six, è indiscussa. Il vincitore dell'Oscar per Revenant è notoriamente esigente riguardo ai suoi ruoli cinematografici e a quanto pare non solo sta alla larga dai cinecomic, ma consiglia ai colleghi di fare lo stesso.

Chalamet, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per il suo ruolo da protagonista nel film drammatico del 2017 Call Me by Your Name, sta tracciando il proprio successo con una carriera sempre più ricca e varia. L'attore è diventato il primo uomo ad apparire da solo sulla stampa copertina di Vogue inglese.

"Ho avuto un sogno delirante nella mia prima adolescenza di avere, nella mia tarda adolescenza, una carriera da attore", ha confessato Chalamet a British Vogue, spiegando che l'emergenza sanitaria lo ha turbato e forse lo ha fatto sentire impreparato per l'età adulta.

Venezia 2022, Timothée Chalamet: "La nostra società è sull'orlo del collasso"

"Avrei dovuto cercare di crescere un po' prima di quanto ho fatto. Mi sono ritrovato a dover davvero essere onesto con me stesso su dove ero riuscito ad arrivare, su come avevo ottenuto tutto in giovane età arrivando, per miracolo, dove sono."

L'ultima fatica di Timothee Chalamet, Bones and All, diretto da Luca Guadagnino, ha ottenuto l'Orso d'Argento per la miglior regia alla Mostra di Venezia e uscirà nelle sale italiane il 23 Novembre.