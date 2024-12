Timothée Chalamet: “Christian Bale e Oscar Isaac mi hanno insegnato a proteggere il mio processo creativo”

Per interpretare Bob Dylan in A Complete Unknown, Chalamet ha scelto di mantenere un basso profilo durante le riprese, evitando qualsiasi distrazione esterna.

Interpretare Bob Dylan non è certo un'impresa facile. Per Timothée Chalamet, che dà vita al leggendario musicista nel film A Complete Unknown di James Mangold, la preparazione è stata un atto di grande disciplina.

L'attore ha dovuto separarsi dalla realtà contemporanea per immergersi completamente nel mondo degli anni '60. Questo ha significato niente telefoni, niente amici o familiari che visitassero il set, e un impegno totale nei confronti della figura di Dylan, per poter trasmettere la sua essenza autentica.

La dedizione al ruolo

In un'intervista a Rolling Stone, Chalamet ha raccontato come, durante la sua carriera, abbia imparato molto osservando Christian Bale in Hostiles e Oscar Isaac in Dune. Entrambi, ha spiegato, sono riusciti a proteggere il loro processo creativo, una lezione che lui stesso ha applicato nel suo lavoro su Dylan.

A Complete Unknown: Timothée Chalamet con la chitarra

"I grandi attori con cui ho lavorato, Christian Bale in Hostiles - Ostili o Oscar Isaac in Dune, sono stati in grado di sorvegliare il loro processo creativo, è davvero come camminare sul filo del rasoio", ha detto la star di Wonka.

Chalamet ha sottolineato come, in questa fase della sua carriera, l'attenzione dei media e la crescente fama possano diventare distrazioni per un attore. Per questo motivo, ha scelto di mantenere un profilo basso durante le riprese di A Complete Unknown, proprio come avvenne per il suo ruolo in Chiamami col tuo nome, quando ancora non era al centro dell'attenzione mediatica. "Quando nessuno è curioso su come lavori, è più facile concentrarsi sulla performance", ha spiegato.

Basato sul libro del 2015 di Elijah Wald "Dylan Goes Electric" e originariamente intitolato Going Electric, A Complete Unknown prende in prestito una frase tratta da Like a Rolling Stone dello stesso Dylan, l'inno folk-rock che ha cambiato tutto. Mangold aveva descritto in precedenza il Dylan del suo film come "un vagabondo che arriva dal Minnesota con un nome nuovo e una nuova visione della vita". Il suo arrivo provoca "uno sconvolgimento nella comunità folk e in quello che pensavano fosse il folk vero e proprio e il folk illecito".

Il resto del cast comprende, tra gli altri, Edward Norton nel ruolo di Pete Seeger, Boyd Holbrook nel ruolo di Johnny Cash, P. J. Byrne nel ruolo di Harold Leventhal, Scoot McNairy nel ruolo di Woody Guthrie, Dan Fogler nel ruolo di Albert Grossman e Will Harrison nel ruolo di Bob Neuwirth.