Timothée Chalamet canta un divertente monologo per celebrare la fine dello sciopero

Timothée Chalamet canta un monologo sulle note di Pure Imagination dell'iconico film del 1971 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, per festeggiare la fine dello sciopero di Hollywood. La giovane celebrità ha regalato la simpatica performance agli spettatori del Saturday Night Live nella puntata dell'11 novembre.

Chalamet, dopo aver scherzato sul fatto che durante lo sciopero l'unica cosa che ha potuto promuovere è stato il corto sul profumo Bleu de Chanel diretto da Martin Scorsese, ha intonato l'esilarante monologo durante il quale ha promosso i suoi prossimi film in uscita, ovvero Dune: Parte Due e Wonka.

"Entra con me nel mondo della spudorata autopromozione. Ora posso dire che il mio nuovo film Wonka esce nelle sale il 15 dicembre. Se volete vedere un film di 3 ore e mezza, andate a vedere Killers of the Flower Moon, o aspettate la seconda parte di Dune. Assicuratevi solo usare la toilette prima", ha cantato l'attore per celebrare la fine dello sciopero SAG-AFTRA che aveva vietato agli attori di promuovere qualsiasi progetto per gli studios.

Di seguito potete vedere il monologo di Timothée Chalamet:

Wonka

Wonka, prodotto e diretto da Paul King (sceneggiatore e regista dei film di Paddington), è un film di avventura, prequel della storia del cioccolatiere Willy Wonka creato da Roald Dahl nel romanzo per bambini La fabbrica di cioccolato (1964). Nel nuovo adattamento Timothée Chalamet veste i panni del protagonista Willy Wonka (già interpretato da Gene Wilder nel 1971 e da Johnny Depp nel 2005). Il film racconta la storia di Wonka prima di diventare un ricco cioccolatiere e prima di aver fondato la celebre fabbrica di cioccolato.

Nel cast ci sono anche Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Natasha Rothwell, Rufus Jones, e Simon Farnaby. L'uscita di Wonka in Italia è prevista per il 14 dicembre. Chalamet ritorna anche in Dune: Parte Due diretto da Denis Villeneuve, che uscirà 14 marzo 2024.