Timothée Chalamet: la battuta sul cannibalismo agli Indie Spirit Awards chiama in causa Armie Hammer

Il comico indiano Hasan Minhaj ha fatto tremare i polsi l pubblico degli Independent Spirit Awards 2023 chiamando in causa Armie Hammer in una battuta su Timotheee Chalamet e il cannibalismo.

In streaming dal vivo su YouTube, il raduno annuale di Santa Monica per celebrare il cinema indie si è aperto con una nota amara. Il conduttore Hasan Minhaj ha ironizzato sulla scelta di IFC, il canale via cavo che in precedenza aveva trasmesso la cerimonia dei premi, di non rinnovare il contratto di licenza.

"Stiamo facendo questo evento super indie stasera", ha detto Minhaj. "Non abbiamo un distributore, letteralmente. Il canale del cinema indipendente non ha voluto i premi del cinema indipendente".

Dakota Johnson premia Guadagnino e fa una battuta fulminante sul "cannibale" Armie Hammer [VIDEO]

Parlando dei candidati dell'edizione, Minhaj ha rivolto la sua attenzione al film di Luca Guadagnino Bones and All per poi sganciare la bomba. Minhaj ha chiesto, infatti, "quanti film potrà fare Hollywood su Timothée Chalamet che si innamora di un cannibale?".

Il chiaro riferimento ad Armie Hammer, compagno di set di Cchalamet in Chiamami col tuo nome, poi accusato di violenza sessuale, crudeltà e cannibalismo da alcune donne con cui aveva intrattenuto relazioni extraconiugali. I messaggi scambiati tra l'attore e diverse donne includevano un linguaggio che faceva riferimento al cannibalismo.