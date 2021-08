Time Is Up: il trailer e la data di uscita del film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo

Il trailer di Time Is Up, il film che vedrà Bella Thorne e Benjamin Mascolo anche sullo schermo, ne ha annunciato anche la data di uscita: il 25, 26 e 27 ottobre 01 Distribution porterà nelle sale il nuovo lavoro diretto da Elisa Amoruso, per un'uscita evento che si spera possa eguagliare il successo di quella, programmata inizialmente solo per 3 giorni ma poi replicata, del documentario su Chiara Ferragni.

Time Is Up: il poster del film

Girato a Roma per 6 settimane, Time Is Up racconta l'avventura sentimentale di Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo), due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Nel cast insieme a Bella Thorne e Benjamin Mascolo, coppia anche nella vita, Sebastiano Pigazzi (We are who we are) Bonnie Baddoo (Ruthless, Doctors), Giampiero Judica (The App, Uno di famiglia, Succede, All the Money in the World), Roberto Davide (Dr. Who, Rome), Nikolay Moss (vincitore di un Emmy Award per il suo ruolo da protagonista nella serie TV The Cobblestone Corridor) e Giulio Brizzi (Curon).

Scritto da Elisa Amoruso (Chiara Ferragni - Unposted, Maledetta Primavera, Bellissime), Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini, Time Is Up è una produzione Lotus Production, società di Leone Film Group con Rai Cinema, e sarà distribuito da 01 Distribution.