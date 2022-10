Tim Burton: io e Johnny Depp eravamo due reietti di periferia

In occasione del Lumiere Festival di Lione, Tim Burton si è messo a parlare della sua carriera, raccontando il suo percorso, cominciando dalle primissime esperienze come animatore all'interno della Disney, per poi parlare del cinema degli anni '60 e '70, e delle collaborazioni e amicizie che ha costruito lungo la strada.

Big Eyes: Tim Burton sul set del film si occupa delle scenografie

"Negli anni '70 c'era molta più sperimentazione e libertà. Era un periodo in cui persone come Scorsese potevano fare film seguendo uno stile più indipendente. Una volta emersa l'idea del blockbuster, però, ci si è concentrati molto di più sugli affari rispetto al resto", ha detto il regista per poi continuare, "Quando ho fatto Batman per la prima volta, non avevo mai sentito nominare la parola 'franchise'", sottolineando il fatto che il suo lavoro dell'epoca non aveva nulla a che fare con le dinamiche cinematografiche odierne.

Edward mani di forbice: Come Tim Burton è diventato il personaggio del suo film

Quando Thierry Frémaux (delegato generale di Cannes) gli ha chiesto del suo coinvolgimento nell'inaugurare l'attuale era dei franchise di supereroi, Tim Burton ha ricordato le battaglie affrontate all'epoca con gli studios, quando lavorava sul primo Batman, dicendo che ai piani alti continuavano ad assillarlo sul fatto che: "È troppo oscuro".

Parlando del rapporto con Johnny Depp, Burton ha riferito del primo incontro sul set di Edward Mani di forbice, rivelando che erano molto simili fin dall'inizio, due "reietti di periferia": "Non si trattava neanche di una semplice intesa verbale. Sapevo che gli piaceva interpretare più personaggi ed era interessato alla recitazione più per una questione artistica che economica. Adorava interpretare Edward mani di forbice o Ed Wood e tutti questi altri ruoli".