Tim Burton protagonista del nuovo episodio di A qualcuno piace cult (VIDEO)

Uno spirito ribelle che nello zucchero e nel miele di casa Disney proprio non ci voleva sguazzare. Perché in quello studio animato c'era chi preferiva il sangue alle canzoncine ed era affascinato più dalla morte che dalla vita. Tim Burton è un outsider, un freak, un diverso che sulla diversità ha fondato un'intera poetica. Il genio inquieto dietro la malinconia di Edward Mani di Forbice, l'insofferenza di Jack Skeletron e la follia di Gotham City. Il regista di Big Fish è il protagonista del secondo episodio di A Qualcuno piace cult, la nostra nuova rubrica su YouTube dedicata ai registi che hanno segnato la storia del cinema. Un lungo dietro le quinte pieno di retroscena, immagini inedite e aneddoti su uno dei registi più insofferenti al sistema mai approdati dalle parti di Hollywood. Non vi resta che affilare le fobici, svuotare una zucca e gustavi una bella tazza di cioccolato davanti al nostro video: