Tim Burton dirigerà Margot Robbie nel reboot di Attack of the 50 Foot Woman?

Di recente Tim Burton ha annunciato l'intenzione di realizzare un altro film d'animazione, ma c'è un progetto live action che il regista sogna da tempo che potrebbe avere la precedenza grazie all'intervento di Warner Bros.

Si tratta del reboot del B-movie del 1958 Attack of the 50 Foot Woman. Secondo lo scooper The InSneider, Burton avrebbe trovato la protagonista perfetta per la pellicola: la star di Barbie Margot Robbie.

Il regista Tim Burton insieme alla compagna Monica Bellucci

Tim Burton pazzo per la fantascienza anni '50

Annunciato nel febbraio 2024, il progetto era stato presentato come un reboot del classico cult B-movie del 1958 di Nathan Juran; l'autrice di Gone Girl Gillian Flynn era stata inizialmente incaricata di occuparsi della sceneggiatura. All'epoca, il film era ancora in fase iniziale di sviluppo, ma da allora non se ne era saputo niente... almeno fino a oggi.

Warner Bros. avrebbe, infatti, stretto un accordo con Margot Robbie e la sua LuckyChap per produrre e interpretare il film nei panni della gigantessa protagonista - interpretata in origine da Allison Hayes - una ricca ereditiera che, dopo un incontro ravvicinato con un'astronave aliena, diventa una forza della natura.

Secondo quanto anticipato, la bozza originale di Gillian Flynn fungerà solo da base. Warner Bros. è ora alla ricerca di un altro sceneggiatore da coinvolgere nel progetto, visto che Flynn è concentrata su altri progetti.

Tim Burton potrebbe concentrarsi sulle riprese del reboot fantascientifico ben presto, visto che a giorni la sua ultima fatica, la seconda stagione di Mercoledì approderà su Netflix. Quanto a Margot Robbie, l'attrice ha ultimato le riprese dei suoi nuovi progetti, l'adattamento di Cime tempestose firmato dalla regista Emerald Fennell, e il romantico A Big Bold Beautiful Journey di Kogonada, dove affianca il collega Colin Farrell.