Tim Burton, Helena Bonham Carter: "Disegnava anche mentre stavo partorendo nostro figlio"

La star di Sweeney Todd e Big Fish ha svelato un aneddoto assurdo legato al regista ed ex partner con il quale ha avuto due figli.

Helena Bonham Carter ha avuto una relazione sentimentale con Tim Burton dal 2001 al 2014 e dall'unione sono nati due figli. Nel documentario sul regista, Carter ha svelato u aneddoto legato al regista.

La star di Alice in Wonderland ha rivelato che il suo ex partner aveva l'abitudine di disegnare anche nei momenti più importanti della loro vita e ha svelato in particolare un fatto accaduto durante il parto di suo figlio.

Tim Burton disegnava anche durante il parto di Helena Bonham Carter

Nella nuova serie doc di Burton, Tim Burton: Life in the Line, Helena Bonham Carter ha raccontato che il regista prese il taccuino degli schizzi anche mentre si trovava nella sala parto.

"Lui letteralmente disegna la sua vita" ha dichiarato "Anche se è con te, starebbe a disegnare. Anche durante i momenti più importanti".

L'attrice di Harry Potter ha aggiunto: "Stavo avendo un bambino. Lui avrebbe comunque disegnato. Letteralmente mentre partorivo. Abbiamo tutta la nostra vita disegnata".

Helena Bonham Carter racconta la lunga relazione con Tim Burton

"È stata sicuramente un'avventura" ha confessato Carter "Abbiamo attraversato migliaia di disegni prima di decidere di chiudere".

I due hanno collaborato a numerosi film, tra cui Il pianeta delle scimmie, La sposa cadavere, Big Fish, Alice in Wonderland e Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street: "Mi ha dato ruoli magnifici, compresi quelli dei bambini" ha detto con entusiasmo "Ma mi ha dato la possibilità di creare un personaggio dove, fino ad allora, probabilmente non mi era mai stata data una tale opportunità".

Helena Bonham Carter ha usato una definizione particolare per spiegare che Tim Burton non è mai veramente fermo: "Danza nell'aria. Quindi, finché può incanalare quell'energia in qualcosa, su una linea sulla pagina, quello è il suo punto d'appoggio" ha dichiarato l'attrice "Ma c'è vita reale in quella linea. È lì che è più felice. I suoi simboli, la spirale, i segni di cucitura, i puntini, le righe, le persone si riconoscono in tutto questo. È tutto ciò che vuole. E tutto ciò che vuole è continuare a disegnare o creare o fare un film o scarabocchiare su un tovagliolo. È tutto ciò che chiede".