Tim Burton non ha alcun interesse a dirigere un film Marvel: "Non riesco a gestire un Multiuniverso"

Tim Burton esclude la possibilità di dirigere un cinecomic Marvel in futuro: un solo universo per lui è più che sufficiente.

Tim Burton non ha nessuna intenzione di dirigere un film del Marvel Cinematic Universe perché non saprebbe come gestire il multiverso**. l'acclamato regista 64enne, premiato di recente al Lumière Festival di Lione e in arrivo a Lucca Comics & Games 2022 con l'anteprima della serie Netflix Mercoledì, ha parlato del suo futuro lavorativo escludendo ogni ipotesi di collaborazione con Marvel.

Come rivelato da Deadline, nel corso della conferenza stampa di Lione Tim Burton ha anticipato l'intenzione di interrompere la collaborazione con Disney dopo Dumbo.

Notando che gli obiettivi principali dello studio in questo momento sono i franchise Marvel, Star Wars e Pixar di proprietà della Disney, Burton ha detto: "Deve essere molto omogeneo, molto consolidato. C'è meno spazio per progetti differenti".

Quando gli è stato chiesto se ha mai preso in considerazione la possibilità di dirigere un film Marvel, Burton ha risposto di no spiegando: "Posso occuparmi di un solo universo, non posso occuparmi di un multiuniverso".

Il problema con Disney e Dumbo

Il regista californiano ha ricordato ai presenti di essere stato "assunto e licenziato" diverse volte dalla Disney, aggiungendo che a breve probabilmente non lavorerà più con loro, data l'esperienza che ha avuto nel realizzare la rivisitazione live-action di Dumbo:

"La mia storia è che ho iniziato con loro. Sono stato assunto e licenziato diverse volte durante la mia carriera con Disney. Il problema di Dumbo è che è per questo penso che i miei giorni con la Disney siano finiti. Ho capito che ero io Dumbo, che stavo lavorando in questo orribile grande circo e avevo bisogno di scappare. Quel film è abbastanza autobiografico a un certo livello".