Tim Burton: in arrivo una docu-serie sul regista con Johnny Depp e Helena Bonham Carter

Il regista Tim Burton sarà il soggetto di una docu-serie in quattro parti in arrivo e che sarà proposta ai finanziatori nel corso del market del Festival di Cannes.

Tara Wood ha diretto il documentario attualmente senza titolo, che presenta molti dei più importanti collaboratori cinematografici di Burton, tra cui Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, il compositore Danny Elfman, Christopher Walken, Danny DeVito, Mia Wasikowska e Christoph Waltz. Wood Entertainment si occuperà delle vendite a Cannes.

La docu-serie promette "un viaggio onirico e ultraterreno nella mente" dell'uomo dietro Beetlejuice - Spiritello porcello, Edward mani di forbice, Batman, Batman - il ritorno, The Nightmare Before Christmas, Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow, la serie Netflix Mercoledì e molti altri progetti indimenticabili.

"Tim sta continuando a modellare la sua estetica, lo stile Burton-esque, derivato da un'ampia gamma di generi artistici, cinematografici e letterari", si legge in un comunicato sulla serie. "Il documentario esplora il modo in cui Burton dà vita alla sua visione attraverso la sua gioiosa idiosincrasia e la sua capacità di fondere l'inquietante e lo spaventoso con l'ironia. I film di Tim sono solo la punta dell'iceberg".

Il documentario contiene filmati mai visti prima e interviste inedite, tra cui quella di Depp (l'attore, per coincidenza, recita nel film di apertura del Festival di Cannes Jeanne Du Barry - La favorita del re, diretto da Maïwenn). Depp e Burton hanno lavorato insieme per la prima volta in Edward mani di forbice del 1990.

"Il regista più importante che ha cambiato completamente la mia vita è Tim", ha dichiarato Depp in un comunicato. "All'inizio è stato lui a lottare per me".

"È stata un'esperienza davvero stimolante, gioiosa e che mi ha cambiato la vita. Qualunque cosa facciate o da dove veniate, la storia di Tim vi ispirerà", ha dichiarato la regista.

Burton sta attualmente lavorando a Beetlejuice 2, il sequel del suo film del 1988, che sarà interpretato da Michael Keaton, Jenna Ortega, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Monica Bellucci e tanti altri.