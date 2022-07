Till: il trailer del film sulla drammatica morte di Emmett Till

Till, il film sulla drammatica morte di Emmett Till, arriverà nelle sale americane il 7 ottobre e online è stato condiviso il primo trailer.

Il video si apre introducendo il legame tra madre e figlio, mostrando poi quello che accade quando una vacanza in Mississippi si trasforma in tragedia. La madre di Emmett deve quindi lottare per provare a ottenere giustizia, mostrando inoltre le difficoltà e l'odio ricevuto.

Il film Till è stato diretto da Chinonye Chukwu, autrice anche della sceneggiatura in collaborazione con Michael Reilly e Keith Beauchamp.

Nel cast del progetto ci sono Danielle Deadwyler, Whoopi Goldberg, Jalyn Hall, Frankie Faison, Jayme Lawson, Tosin Cole, Kevin Carroll, Sean Patrick Thomas, John Douglas Thompson, Roger Guenveur Smith, e Haley Bennett.

La sinossi anticipa che sul gande schermo si assisterà alla ricostruzione della vera storia di Mamie Till Mobley, determinata nella sua ricerca di giustizia dopo la morte del figlio quattordicenne, Emmett, che, nel 1955 è stato linciato da alcuni uomini bianchi mentre stava facendo visita ai suoi cugini in Mississippi.

Nel significativo percorso che porta a trasformare il dolore in azione, possiamo vedere il potere universale di una madre che ha la capacità di cambiare il mondo.