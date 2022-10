Whoopi Goldberg: "Un critico ha commentato la mia pancia finta in Till, ma quello era il mio fisico"

L'attrice Whoopi Goldberg ha svelato che in una recensione si criticava la sua pancia finta in Till, sottolineando che però era il suo vero fisico.

Whoopi Goldberg ha rivelato che un critico, nella sua recensione del film Till, aveva criticato la sua pancia finta, senza sapere che non c'era alcun trucco e quello era il suo vero aspetto.

Il progetto racconta la storia vera del quattordicenne Emmett Till, linciato nel 1955 in Mississippi per aver fatto dei complimenti a una donna bianca.

Il film Till ha debuttato al New York Film Festival e Whoopi Goldberg ha parlato, durante la trasmissione The View, della recensione in cui si sostiene che l'aspetto della star causava non poche distrazioni.

L'attrice ha però dichiarato: "Non mi importa realmente di quello che provate nei confronti del film, ma dovreste sapere che quella non era una pancia finta, quella ero io. Quello era il mio fisico. Quello erano gli steroidi".

Whoopi ha aggiunto: "Vi ricordate l'anno scorso? Immagino non guardi lo show, o avresti saputo che non era una pancia finta. Va bene non essere un fan del film, ma dovresti voler lasciar stare l'aspetto delle persone. Semplicemente commentate sulla recitazione. E se si ha una domanda, fatela a qualcuno. Sono certa che non era un commento voluto per essere umiliante".

Il film Till è stato diretto da Chinonye Chukwu, autrice anche della sceneggiatura in collaborazione con Michael Reilly e Keith Beauchamp.

Nel cast del progetto ci sono Danielle Deadwyler, Whoopi Goldberg, Jalyn Hall, Frankie Faison, Jayme Lawson, Tosin Cole, Kevin Carroll, Sean Patrick Thomas, John Douglas Thompson, Roger Guenveur Smith, e Haley Bennett.