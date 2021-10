Tilda Swinton star di The End, musical diretto da Joshua Oppenheimer

Tilda Swinton sarà una delle protagoniste di The End, il musical di Joshua Oppenheimer che verrà prodotto per Neon.

Le riprese dell'atteso progetto inizieranno nei primi mesi del 2022 e segnano il ritorno del regista nominato ai premi Oscar.

Per ora non sono stati rivelati molti dettagli riguardanti la trama di The End, oltre al fatto che al centro ci sarà l'ultima famiglia umana.

Joshua Oppenheimer sarà coinvolto come regista e produttore e i protagonisti saranno Tilda Swinton, George MacKay e Stephen Graham.

Tilda Swinton ha recentemente recitato nei film The French Dispatch diretto da Wes Anderson, Three Thousand Years of Longing con la regia di George Miller, e Memoria, la nuova opera di Apichatpong Weerasethakul.

Graham è attualmente nel cast di Venom: la furia di Carnage, uscito da pochi giorni fa nelle sale americane.

Mackay è invece la star di Wolf accanto a Lily-Rose Depp, con la regia di Nathalie Biancheri, e sarà uno dei protagonisti di Munich: The Edge of War.