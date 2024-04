Tilda Swinton si unisce a Colin Farrell nel film Netflix The Ballad Of A Small Player

Tilda Swinton si unisce a Colin Farrell nel cast del prossimo film diretto da Edward Berger e targato Netflix, The Ballad of a Small Player.

La storia segue un giocatore d'azzardo che decide di nascondersi a Macao dopo che il suo passato e i suoi debiti iniziano a perseguitarlo. Lungo la strada incontra uno spirito affine che potrebbe essere la chiave della sua salvezza. La produzione dovrebbe iniziare in Asia quest'estate.

Rowan Joffe sta adattando la sceneggiatura basata sul romanzo di Lawrence Osborne. Mike Goodridge produrrà il film con il suo marchio Good Chaos, Berger con il suo marchio Nine Hours e Matthew James Wilkinson con Stigma Films. Il film rappresenta il primo progetto nell'ambito della partnership creativa e dell'accordo globale di Berger con Netflix, attraverso la sua società Nine Hours.

Berger è conosciuto soprattutto per la sua pellicola premiata con l'Oscar, Niente di nuovo sul fronte occidentale, mentre il prossimo lavoro di Berger, Conclave, uscirà a novembre.

Più avanti nel corso dell'anno, Farrell sarà protagonista dell'attesa serie The Penguin, in cui riprenderà il ruolo del gangster più famigerato di Gotham City. Attualmente sta girando il film drammatico di Sony e Imperative A Big Bold Beautiful Journey con Margot Robbie.

Suspiria: Tilda Swinton trasformata in tre personaggi diversi grazie al make up, ecco come!

The Eternal Daughter: Tilda Swinton in un'immagine

Tilda Swinton, i progetti dell'attrice

La Swinton è stata recentemente impegnata nelle riprese di The Room Next Door, il debutto in inglese di Pedro Almodóvar, dove recita al fianco di Julianne Moore. Swinton ha anche recentemente recitato in The End di Joshua Oppenheimer, la cui uscita è prevista per la fine dell'anno e nel Problemista, una commedia scritta, diretta e interpretata da Julio Torres, in uscita negli Stati Uniti l'1 marzo.