Tilda Swinton: "La stanza accanto potrebbe essere il mio ultimo film"

Tilda Swinton ha parlato con Elle del suo lavoro ne La stanza accanto di Pedro Almodovar, film di cui recentemente è stato diffuso un nuovo trailer e che uscirà nella sale il 5 dicembre dicembre.

Durante l'intervista, la Swinton ha affrontato una vasta gamma di argomenti, ma una dichiarazione in particolare ha sicuramente sorpreso non solo l'intervistatore, ma anche la sua co-star Julianne Moore, che era seduta proprio accanto a lei nella stanza.

La stanza accanto: Tilda Swinton e Julianne Moore entrambe candidabili come protagoniste agli Oscar 2025

Tilda Swinton non reciterà più?

"Ho sempre pensato che ogni film sarebbe stato il mio ultimo", ha detto alla rivista. "Non volevo portare sfortuna perché mi sono divertita molto dall'inizio alla fine. Ho sempre pensato: 'Beh, questo è un buon film per uscire dal gioco. Smettiamo finché siamo in tempo'. E oggi lo sento. Sento che La stanza accanto è l'ultimo film che faccio. Vediamo se succede qualcos'altro".

The Room Next Door: Tilda Swinton e Julianne Moore sul set con il regista

Nonostante l'attrice senta che è l'ultimo, non significa che lo sarà davvero. Qualcuno dovrebbe anche avvertire Apichatpong Weerasethakul dei commenti della Swinton, perché il regista continua a dire nelle interviste che lei sarà la protagonista del suo prossimo film, le cui riprese sono previste per il 2026.

La Swinton, 64 anni, è solita lavorare con i migliori registi del mondo come Almodovar, Weerasethakul, Jim Jarmusch, Béla Tarr, Wes Anderson, i fratelli Coen, Bong Joon-ho, David Fincher, Luca Guadagnino, Lynne Ramsay e George Miller.

Detto questo, La stanza accanto non sarà tecnicamente l'ultimo film della Swinton: la star ha recentemente concluso la produzione di The Ballad of a Small Player di Edward Berger, che uscirà l'anno prossimo. La storia segue un giocatore d'azzardo (Colin Farrell) che decide di nascondersi a Macao dopo che il suo passato e i suoi debiti iniziano a perseguitarlo. Lungo la strada incontra uno spirito affine che potrebbe essere la chiave della sua salvezza.

The Room Next Door: Julianne Moore, Tilda Swinton in una scena del film

La sinossi de La stanza accanto invece recita: "La stanza accanto segue Ingrid (Moore) e Martha (Swinton), che erano molto amiche in gioventù quando lavoravano alla stessa rivista. Ingrid è diventata una scrittrice di romanzi d'autore, mentre Martha è diventata una reporter di guerra, e le circostanze della vita le hanno separate. Dopo anni di lontananza, si incontrano di nuovo in una situazione estrema ma stranamente dolce".