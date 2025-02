Tilda Swinton annuncia una pausa dalla recitazione: "Ho bisogno di tempo per me"

Tilda Swinton, che recentemente ha recitato ne La stanza accanto di Pedro Almodóvar, ha annunciato che si prenderà una pausa dalla recitazione al termine del suoi impegni al Festival di Berlino.

L'attrice ha condiviso la notizia durante una conferenza stampa tenutasi ieri sera, quando ha ricevuto l'Orso d'oro onorario a Berlino, la capitale tedesca, coperta dalla neve.

Le parole di Tilda Swinton e il bisogno di riposo

La vincitrice dell'Oscar ha dichiarato ai giornalisti che, dopo Berlino, si dirigerà in Scozia per un periodo di riposo e recupero dopo un intenso ciclo di lavoro. "Ho bisogno di una pausa e la farò", ha affermato. "Sappiamo tutti che il cinema è un'amante spietata e io sono stata sotto la sua sferza per un po'".

La stanza accanto: le due protagoniste all'interno di una libreria

Swinton ha poi rivelato che, quando tornerà in Scozia lunedì, inizierà un capitolo che aspettava da 15 anni, un periodo in cui farà qualcosa di diverso. "Non so esattamente cosa sarà, ma posso dirvi che non girerò film per il resto dell'anno", ha aggiunto.

L'attrice di Doctor Strange ha spiegato di aver bisogno di tempo per sviluppare progetti in ambito cinematografico e non, sottolineando che, dopo la pandemia, le difficoltà del cinema indie hanno reso gli attori più sotto pressione. "Le cose sono diventate un po' folli," ha commentato.

"Ai vecchi tempi, prima del Covid, quando si parlava di un film indipendente, dicevamo: 'Possiamo aspettare altri nove mesi per svilupparlo?' e la risposta era spesso 'Sì'", ha ricordato Swinton. "Dopo il Covid, però, la risposta è diventata: 'No, i soldi ci sono ora, dobbiamo farlo subito'. Questo senso di urgenza e l'incertezza sui finanziamenti sono stati davvero faticosi per tutti noi. Ho bisogno di una pausa, quindi la farò".

Memoria: Tilda Swinton in un'immagine

Seduta accanto alla direttrice del festival, Tricia Tuttle, Swinton ha parlato anche del suo legame speciale con Berlino, il primo festival cinematografico a cui ha partecipato. "La Berlinale è stato il mio portale verso il mondo in cui ho realizzato il lavoro della mia vita e non ho mai dimenticato il debito che ho nei suoi confronti", ha concluso l'attrice.