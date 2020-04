Tiger King: Netflix potrebbe produrre una seconda stagione

Tiger King è lo show del momento su Netflix e i registi Eric Goode e Rebecca Chaiklin non hanno escluso la possibilità di vedere una seconda stagione, in seguito al clamore mediatico suscitato dal primo ciclo di episodi della docuserie con protagonista il bizzarro operatore zoologico Joe Exotic.

"Al momento la maggior parte dei nostri pensieri riguarda la sicurezza e la salute delle persone e l'importanza di restare a casa. Si tratta di cose che sono ancora in corso d'opera e ci stiamo pensando ma è un po' difficile da dire. Spero che offra un po' di sollievo alle persone dall'ansia per ciò che sta accadendo intorno a noi" ha dichiarato Chaiklin mentre il collega ha scherzato sul titolo del possibile sequel:"Locked Up with Joe".

Nell'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Rebecca Chaiklin ha parlato anche del razzismo e delle malefatte di Joe Exotic:"Si, Joe è un razzista, direi categoricamente. Durante le riprese ha detto cose molto inquietanti. Non avevano un contesto nella storia ma ha molto da imparare. Penso che per la maggior parte sia stata ignoranza e mancanza di esposizione, penso che si sia evoluto nel corso del tempo nel quale abbiamo girato".

Eric Goode ha aggiunto:"Avevamo empatia per Joe ma Joe ha fatto cose orribili. Joe ha commesso alcuni crimini davvero gravi e non è stato solo crudele e disumano con i suoi animali ma è stato crudele con le persone che lo circondavano. Penso che sia molto importante per le persone capire che Joe è un attore e dice alle persone quello che vogliono sentire. Per quanto proviamo un po' d'empatia per Joe e scopriamo che Joe è un personaggio incredibile, ha fatto cose molto orribili".

Tiger King: Murder, Mayhem and Madnessracconta la storia di uno dei personaggi più discussi dai media americani negli ultimi anni, Joe Exotic, celebre e controverso allevatore di animali, attualmente in carcere per aver minacciato e pianificato l'omicidio dell'attivista Carole Baskin.