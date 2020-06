Tiger King: Carole Baskin entrerà in possesso dello zoe di Joe Exotic

Carole Baskin, la cui storia è stata raccontata in Tiger King, entrerà in possesso dello zoo di Joe Exotic, come ha stabilito un giudice.

Gli eventi raccontati in Tiger King stanno continuando ad avere conseguenze legali: un giudice ha stabilito che Carole Baskin può prendere il controllo dello zoo di Joe Exotic. La sentenza riguarda le proprietà in Oklahoma della star della docu-serie che ha conquistato gli spettatori di Netflix al suo debutto in streaming.

Joseph Maldonado-Passage, vero nome di Joe Exotic, ha alimentato per anni una brutale rivalità con Carole Baskin, proprietaria dell'organizzazione Big Cat Rescue, come rivelato nelle puntate di Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, venendo poi arrestato per aver assunto un killer su commissione per ucciderla. Baskin, prima della sentenza che l'ha portato in prigione, aveva fatto causa a Exotic per aver nel 2013 usato illegalmente il logo di Big Cat Rescue, situazione che aveva portato alla richiesta di un pagamento di circa 1 milione di dollari, cifra mai versata.

Nel 2016 i legali di Carole Baskin hanno inoltre fatto causa a Shirley M. Schreibvogel, madre di Joe Exotic, sostenendo che ci fosse stato un passaggio illegale delle proprietà dal figlio alla donna per evitare di pagare quanto previsto dal giudice.

Un giudice ha ora stabilito che l'attivista può entrare in possesso del G.W. Exotic Animal Memorial Park, zoo attualmente in possesso di Jeff Lowe, entrerà quindi nelle mani di Baskin e gli attuali gestori hanno 120 giorni per liberare la proprietà e rimuovere tutti gli animali dall'area.