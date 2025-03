Tiana, la serie spinoff del film La principessa e il ranocchio, è stata cancellata

La serie animata intitolata Tiana, che avrebbe dovuto riportare sugli schermi la protagonista del film La principessa e il ranocchio è stata cancellata.

Walt Disney Animation Studios ha infatti deciso di non procedere con la produzione del progetto che era stato annunciato nel dicembre 2020.

Lo show di Tiana è stato abbandonato

Il progetto era in fase di sviluppo ormai da anni, ma sembra che a livello creativo non si fosse riusciti a individuare l'approccio giusto e non si è quindi andati oltre le prime fasi dell'ideazione.

Tiana nel film animato

Le fonti di The Hollywood Reporter hanno rivelato che Walt Disney Animation Studios non produrrà in futuro ulteriori progetti destinati a Disney+ e ci saranno anche dei tagli nel team al lavoro a Vancouver. Oltre a Tiana sembra sia stata annullata anche la produzione di un film che avrebbe dovuto essere realizzato per la piattaforma.

La principessa e il ranocchio dovrebbe comunque essere alla base di uno speciale che è nelle prime fasi di sviluppo e dovrebbe avere nel team al lavoro Joyce Sherri e Steve Anderson.

Il film del 2009

Anika Noni Rose avrebbe dovuto riprendere la parte della principessa Tiana. Il film era ambientato a New Orleans, negli anni '20, e aveva raccontato la storia della giovane che spera di aprire un proprio ristorante. Dopo aver baciato il principe Naveen, che è stato trasformato in un ranocchio, Tiana diventa a sua volta una rana e i due devono trovare insieme un modo per ritornare umani prima che sia troppo tardi.

Il film aveva come star anche Bruno Campos, Michael-Leon Wooley, Jim Cummings, Jennifer Cody, John Goodman, Keith David, Peter Bartlett, Jennifer Lewis, Oprah Winfrey e Terrence Howard, star che avevano dato voce ai personaggi.

John Musker e Ron Clements avevano diretto il film e ne avevano firmato la sceneggiatura insieme a Greg Erb e Jazson Oremland. Nel team della produzione c'era anche Peter Del Vecho.