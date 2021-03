ThunderCats: Adam Wingard regista del film tratto dalla serie animata

ThunderCats, la popolare serie animata, diventerà un film e alla regia ci sarà Adam Wingard, che sta ottenendo ottimi risultati con Godzilla vs Kong.

I personaggi hanno debuttato nel 1985 e Warner Bros ha ottenuto i diritti del marchio nel 1989, occupandosi dei revival prodotti nel 2011 e nel 2020.

La serie animata ThunderCats ha dato vita anche a una linea di giocattoli, fumetti, videogiochi e moltissimo merchandise.

Secondo quanto riporta il sito Deadline, il film userà lo show originale come punto di partenza, proponendo però un approccio unico e originale ai personaggi. Adam Wingard sembra stesse lavorando da tempo allo sviluppo del lungometraggio e sia riuscito a convincere lo studio ad approvare la produzione grazie ai risultati ai box office ottenuti dall'epico scontro tra Godzilla e King Kong.

Il filmmaker ha dichiarato: "ThunderCats è un progetto da sogno per me. Quando ero al liceo ero ossessionato dalla serie. Potresti pensare, a quel punto, che ero un po' troppo vecchio, che i miei anni di ossessione con ThunderCats sarebbero quando avevo sei anni. La mia vera ossessione con ThunderCats è arrivata quando ero al liceo, all'apice di quando ho deciso che volevo essere un filmmaker e di voler impegnarmi in quella direzione". Wingard ha aggiunto che ha trascorso il suo secondo anno a liceo senza fare attenzione alle lezioni e ottenendo voti pessimi: "E il motivo? Stavo scrivendo la mia sceneggiatura di ThunderCats durante quell'anno e lo stavo facendo a mano. La sceneggiatura alla fine aveva 272 pagine. Ce l'ho ancora".