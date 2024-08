Thunderbolts*: il teaser rivela il nuovo look della Yelena Belova di Florence Pugh

Yelena Belova si rifarà il look per il film Thunderbolts della prossima estate. Insieme a Captain America: Brave New World e The Fantastic Four: First Steps, Thunderbolts è stato presentato al D23 Expo della Disney, con anche i prossimi tre show della Marvel Television. Nel filmato di Thunderbolts diffuso online, si vede la Belova di Florence Pugh sfoggiare un taglio di capelli molto diverso da quelli che portava in Black Widow.

Come alcuni si sono affrettati a sottolineare, l'acconciatura di Belova è più simile a quella sfoggiata dalla Natasha Romanoff/Vedova Nera di Scarlett Johansson in Avengers: Infinity War.

Thunderbolts*: al Comic-Con è stato presentato il primo trailer, ecco le reazioni del cast

Florence Pugh, la perla del set

La Pugh è una delle favorite sia tra i fan che tra i colleghi, tanto che all'inizio dell'anno Sebastian Stan ha dichiarato che era la cosa migliore dei Thunderbolts. "Sono stato molto, molto contenta che abbia detto questo di me", ha detto Pugh a GamesRadar al San Diego Comic-Con. "Inoltre, è così bello quando le persone che ammiri e rispetti e con cui ami lavorare dicono cose meravigliose su di te, perché ti riempie di fiducia e ti fa sentire apprezzata, è una sensazione bellissima. E lui fa parte del MCU da così tanto tempo... quindi sentirlo dire da lui è davvero speciale".

MY GIRL YELENA BELOVA OH MY GODD#D23 pic.twitter.com/bz0Ge0F5F4 — aisha ???? (@evanslarsons) August 10, 2024

Pugh reciterà nel film accanto alla star di Black Widow David Harbour, che ha dichiarato che il film sembra un po' una riunione di famiglia. "Sono tutti meravigliosi, ma ho una preferita, che si chiama Florence Pugh", ha detto Harbour. "È semplicemente elettrizzante per lavorare con lei. Questa volta c'è una certa complessità nella relazione tra i nostri personaggi e siamo arrivati a un livello diverso. Lui è un terribile narcisista che ha difficoltà a essere presente per gli altri, mentre lei è molto impegnata a uccidere le persone. Non è un buon inizio per una relazione tra padre e figlia".

Thunderbolts dei Marvel Studios è previsto per il 5 maggio 2025. Le prossime uscite dei Marvel Studios sono Captain America: Brave New World (14 febbraio 2025), The Fantastic Four (25 luglio 2025), Blade (7 novembre 2025), Avengers: Doomsday (1 maggio 2026) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027).