Thunderbolts*: i protagonisti rivelano il retroscena esilarante di una scena d'azione con Bucky

Le star di Thunderbolts* hanno svelato perché girare la spettacolare scena in cui Bucky sta guidando la moto è stato particolarmente divertente.

David Harbour, Wyatt Russell e Florence Pugh hanno rivelato un divertente dettaglio legato alla scena di Thunderbolts in cui Bucky insegue i protagonisti in moto.

La sequenza d'azione è stata girata grazie al lavoro di uno stuntman che ha sostituito Sebastian Stan, interprete del Soldato d'Inverno, in sella alla moto.

I retroscena della scena d'azione

David Harbour, intervistato da Fandango, ha infatti raccontato come è stata girata quella scena di Thunderbolts*: "La sequenza della moto nel deserto, che avete visto molto nei trailer, è una scena incredibile. Ci sono molti stunt folli fatti sulla moto da una controfigura".

L'interprete di Red Guardian ha quindi rivelato: "Quello che non vedete, perché è stato eliminato con la CGI, è che lo stuntman indossava un casco con una parrucca di Bucky sopra. E c'era questa parrucca con tutti questi capelli su un casco!".

Sul set tutti hanno trattenuto a stento le risate, come ha ricordato Wyatt Russell: "Sembrava Stewie della serie I Griffin mentre guidava una moto". Nonostante l'aspetto ridicolo, Florence Pugh ha ricordato che lo stuntman ha compiuto un lavoro fantastico: "Era il miglior pilota di moto al mondo".

I protagonisti del film Marvel

Gli interpreti del nuovo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, con al centro un improbabile team composto da ex villain che si ritrovano a unire le forze per compiere una nuova missione, sono Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce. Nel cast ci sono poi David Harbour, Hannah John-Kamen, e Julia Louis-Dreyfus.

Alla regia di Thunderbolts* è stato impegnato Jake Schreier e, come da tradizione per i film Marvel, Kevin Feige ne è il produttore. Louis D'Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.

L'atteso film che espanderà ulteriormente il MCU mostrando un'improbabile alleanza tra 'quasi villain' arriverà nelle sale italiane il 30 aprile 2025.