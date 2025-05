Thunderbolts*: un altro componente del team doveva essere il villain inizialmente

Come abbiamo potuto vedere in sala, Thunderbolts ha visto la squadra protagonista affrontare Sentry e la sua metà oscura, The Void, in quello che si è rivelato un toccante racconto sulla malattia mentale.

Il Marvel Cinematic Universe ha ora il suo Superman, e la storia di Bob verrà sicuramente approfondita ulteriormente in Avengers: Doomsday l'anno prossimo, visto che Lewis Pullman è stato già confermato nel cast.

Tuttavia, Sentry non è sempre stato il grande cattivo del film; in una prima stesura della storia, Valentina Allegra de Fontaine avrebbe manipolato John Walker, dopo averlo trasformato in U.S. Agent in The Falcon e The Winter Soldier, trasformandolo in una "bomba a orologeria".

U.S. Agent e la sua trasformazione in villain al centro della storia

Thunderbolts*: un'immagine tratta dal film

Lo sceneggiatore di Thunderbolts Eric Pearson ha condiviso i dettagli di quella che sarebbe stata una vera e propria trasformazione di Walker in un cattivo: "Nelle bozze originali, John Walker era il cattivo da prendere a pugni alla fine. L'idea era che parte della manipolazione di Val fosse che lei gli aveva detto che il suo siero si stava esaurendo, e che lei gli avrebbe dato dei farmaci per tenerlo in vita. In realtà, lui era una bomba a orologeria, una specie di Hulk".

Thunderbolts*: Lewis Pullman in una foto

Tuttavia, come ha spiegato Pearson, i Marvel Studios hanno poi cambiato i propri piani: "Quella versione era divertente, ma alla fine non funzionava e non aveva il tono giusto. Avevo già inserito tutta la storia del Breakfast Club, quindi pensavo: 'Voglio qualcuno che non possa essere battuto in un combattimento a suon di pugni e a cui ci si debba legare in modo emotivo'".

"Durante il programma per autori della Marvel che ho frequentato nel 2010 o 2011, ho letto i fumetti di Sentry. Nei fumetti, è questo Dio dorato del Bene contro il Male puro, ma mi sono chiesto: 'E se fosse l'ambizione eroica e l'autostima contro il disprezzo di sé, la depressione e la solitudine?'. In pratica è l'intero viaggio dei nostri eroi racchiuso in un'unica entità. Così l'ho inserito e si è adattato perfettamente. Poi si è trattato di trovare e definire lo spazio di The Void e cose del genere".