Thunder Force: il trailer della commedia con Melissa McCarthy e Octavia Spencer

Thunderforce è il nuovo film con star Melissa McCarthy e Octavia Spencer e il trailer condiviso da Netflix rivela le prime scene della commedia che debutterà in streaming dal 9 aprile.

Nel video si assiste a quello che accade quando una donna, per sbaglio, ottiene degli incredibili poteri, situazione che la porta a unire le forze con la sua migliore amica. Le due si ritrovano alle prese con situazioni al limite del surreale mentre cercano di combattere il crimine.

La commedia diretta da Ben Falcone ironizza sui film che raccontano le avventure dei supereroi, offrendo un approccio irriverente al genere. Thunder Force ha come protagoniste Lydia (Melissa McCarthy) che ritrova la sua amica di infanzia Emily Stanton (Octavia Spencer), una scienziata di successo che ha creato una tecnologia che regala alle persone normali dei superpoteri. Per errore a Lydia viene iniettata la formula che le regala una super forza. Quando entra in scena un nuovo villain chiamato The King (Bobby Cannavale), saranno le eroine di Thunder Force a farsi avanti e provare a salvare la città di Chicago.

Nel film apparirà anche Crab Man, eroe interpretato da Jason Bateman. Completano il cast Pom Klementieff, Melissa Leo, Tyrel Jackson Williams, Sarah Baker e Melissa Ponzio.