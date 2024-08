Three Kings, George Clooney su David O. Russell: "Quello st**nzo miserabile mi reso la vita un inferno"

L'attore veterano George Clooney non si è divertito a girare il film Three Kings. Ha ricordato l'attrito che si era creato sul set tra lui e il regista David O. Russell, affermando che non lavorerà mai più con lui.

Durante un'intervista con GQ, l'attore si è espresso sull'esperienza di Three Kings. Da parte sua, Clooney ricorda Russell come "infelice" sul set, sostenendo che il comportamento del regista ha reso le riprese spiacevoli per tutti. Clooney ritiene che Three Kings sia stato un film grandioso, ma per quanto sia orgoglioso della qualità della pellicola, afferma di non poter più passare interi mesi a lavorare per un regista come Russell.

Brad Pitt e George Clooney non sbagliano un colpo, Wolfs - Lupi solitari avrà un sequel

Le parole di Clooney

"Più si invecchia più il tempo a disposizione è molto diverso", ha detto Clooney. "Cinque mesi della tua vita sono tanti. Non posso andare a fare un film davvero buono, come Three Kings, per ritrovarmi con un miserabile stronzo come David O. Russell che rende la vita a me e agli altri della troupe un inferno. Non ne vale la pena. Non in questo momento della mia vita e solo per fare un buon film".

La locandina di Three kings

L'attrito di Clooney con Russell non è una nuova rivelazione, poiché l'attore ha già parlato dei suoi problemi con il regista in passato. Nel 2000, Clooney ha raccontato a Playboy che i due sono arrivati alle mani quando Russell è intervenuto per aggredire una comparsa. Clooney ha detto a proposito delle riprese: "È stata davvero, senza eccezioni, la peggiore esperienza della mia vita". Nel 2005, Clooney ha anche dichiarato in un'intervista a Entertainment Weekly che Russell era "un tipo strano, con cui è difficile parlare".

"Non sopporterei che umiliasse, urlasse e gridasse contro i membri della troupe, ai quali non è permesso difendersi", ha detto ancora Clooney a proposito delle riprese di Three Kings in un numero di Vanity Fair del 2003. "Non ci credo e mi fa impazzire. Quindi il mio compito sul set era diventato quello di umiliare le persone che stavano umiliando".