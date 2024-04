Those About to Die: il teaser della serie sui gladiatori con Anthony Hopkins svela l'uscita

Roland Emmerich, Anthony Hopkins e i gladiatori nel primo teaser dell'epica serie Those About to Die, girata a Cinecittà.

Il primo teaser di Those About To Die ci offre un primo sguardo all'epica serie sui gladiatori di Roland Emmerich con la star Anthony Hopkins. Adesso sappiamo anche quando lo show debutterà negli USA: tutti e 10 gli episodi debutteranno in contemporanea su Peacock il 18 luglio. Per l'Italia, la serie sarà disponibile su Prime Video.

Basata sull'omonimo saggio di Daniel P. Mannix, la serie vede Anthony Hopkins nei panni dell'imperatore Vaspasiano al culmine dell'Impero Romano. Il dramma epico è ambientato nel mondo corrotto della competizione tra gladiatori, esplorando un lato dell'antica Roma mai raccontato prima: lo sporco affare di intrattenere le masse, dando alla folla ciò che desidera di più... sangue e violenza. La serie introduce un insieme di personaggi provenienti da tutti gli angoli dell'Impero Romano che si scontrano nell'oscuro mondo dei gladiatori tra faide politiche, familiari e personali.

Il cast

Tra gli interpreti di Those About to Die troviamo Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy e Romana Maggiora Vergano.

La serie, sviluppata da Robert Rodat e diretta da Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner, è prodotta da Centropolis Entertainment, Hollywood Gang Productions e Street Entertainment per AGC Television.

"Sono sempre stato affascinato dalla storia dell'Impero Romano", ha detto Emmerich annunciando la serie. "Molte cose sembrano ancora rilevanti per la nostra società oggi, a partire dall'intreccio tra politica e sport, e non sono cambiate molto neanche negli ultimi 2000 anni. Gli spettacoli più elettrizzanti per le masse coinvolgono ancora due uomini in un'arena che si picchiano a vicenda e i carri di oggi sono chiamati auto da corsa i cui conducenti continuano a schiantarsi e spesso pagano con la vita".