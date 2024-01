Anthony Hopkins: 'Ero riluttante a ballare nei video per TikTok, ma abbiamo bisogno di farci quattro risate'

Sul palcoscenico e davanti alla telecamera è serissimo, ma Anthony Hopkins ha ormai una seconda carriera come star di TikTok dove ha conquistato milioni di followers coi suoi buffi balletti.

Con i suoi oltre 8 milioni di follower complessivi su TikTok e Instagram, condivide video di se stesso mentre scherza e gioca: eccolo ballare la rumba nella sua cucina al ritmo di Mambo Italiano, facendo penzolare le bacchette dal mento o dimenando la lingua (alla Hannibal Lecter) mentre prepara il sugo.

"Cerco di non comportarmi secondo la mia età", afferma Hopkins. "Ho 86 anni. Quindi ho invertito la situazione. Ho 68 anni, davvero,"

A convincere l'attore due volte premio Oscar a realizzare i video sono state la moglie Stella, 67 anni, e la nipote Tara Arroyave.

Anthony Hopkins: "Era inutile impegnarsi a recitare nei film Marvel"

"Sono un po' riluttante", ammette. "Mi dico, 'Oh no, non di nuovo'. Ma faccio qualcosa di stupido perché abbiamo bisogno di ridere. Abbiamo bisogno di una risata nella vita. Per una buona ragione, immagino. La vita è dura. Il mondo è un luogo selvaggio, ma la vita ha la sua bellezza".

Al momento la moglie di Anthony Hopkins sta lavorando a un documentario sulla sua vita, in più a breve vedremo l'attore nei panni del padre della psicanalisi Sigmund Freud in Freud's Last Session, in cui discuterà dell'esistenza di Dio con lo scrittore C.S. Lewis (Matthew Goode).

Hopkins afferma: "Ero affascinato dalla discussione tra credente e non credente".