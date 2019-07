Thor: Ragnarok su Netflix in streaming da oggi

Thor: Ragnarok arriva oggi in streaming su Netflix: è il terzo film della trilogia dedicata al supereroe Marvel e vede protagonista Chris Hemsworth.

Diretto dal regista Taika Waititi, Thor: Ragnarok è il sequel di Thor: The Dark World e il diciannovesimo film del Marvel Cinematic Universe. Racconta gli anni successivi alla battaglia di Sokovia, con Thor che, dopo aver cercato a lungo le Gemme dell'Infinito, viene catturato dal demone Surtur. Sarà proprio quest'ultimo a rivelare al supereroe che il padre Odino non è più ad Asgard e che Ragnarok distruggerà il mondo degli dei, ma poco dopo riuscirà a fuggire. Una volta libero, Thor sconfiggerà Surtur sottraendogli la sua corona e credendo di aver impedito Ragnarok.

Nel cast di Thor: Ragnarok, troviamo tra gli altri Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Mark Ruffalo e Antonhy Hopkins. Da segnalare tra gli altri, la partecipazione di Matt Damon, Scarlett Johansson e Stan Lee che appaiono in alcuni camei. La pellicola è stata distribuita il 25 ottobre 2017 in Italia e il 3 novembre negli Stati Uniti. E' stata accolta in modo molto positivo dalla critica, che lo considera il migliore della trilogia di Thor, apprezzando in particolare la regia. A livello di incassi, la pellicola ha raggiunto un guadagno di quasi 854 milioni di dollari, con costo di produzione di 180 milioni.

Thor: Ragnarok è solo una delle tante novità in catalogo di Netflix a luglio, tra nuove serie tv, saghe memorabili e grandi cult.