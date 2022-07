Thor: Love and Thunder, in un video si spiega perché Valkyrie ha una felpa del Fantasma dell'opera

Tessa Thompson e Taika Waititi hanno spiegato in un video perché Valkyrie indossa una felpa del Fantasma dell'Opera in Thor: Love and Thunder.

In Thor: Love and Thunder è presente una scena in cui Valkyrie indossa una felpa del musical Il Fantasma dell'opera e il regista Taika Waititi e l'attrice Tessa Thompson ne hanno spiegato ora il motivo.

In un video realizzato per Vanity Fair si analizza infatti un momento in cui New Asgard viene attaccata da Gorr, il villain interpretato da Christian Bale, e Valkyrie viene svegliata.

Taika Waititi, spiegando la scelta in fatto di look compiuta per Thor: Love and Thunder, ha spiegato che la felpa del Fantasma dell'opera è nata da un fatto realmente accaduto.

Tessa Thompson ha quindi raccontato: "Quello è un elemento legato a Jenn Kaitlyn Robinson, che ha scritto il film, che ne stava indossando una quando l'hai incontrata per la prima volta". L'attrice ha ribadito: "E poi ne stavamo parlando, chiedendoci 'Valkyrie è una fan del basket? Sì. Fan dei musical, decisamente'".

Taika ha poi ammesso che la scelta di far indossare una felpa dello spettacolo teatrale, proprio come quella della sceneggiatrice, è stata quasi immediata.

Tessa ha però ricordato che erano incerti riguardanti il musical: "Cats è stato un forte candidato".

Waititi ha quindi concluso: "Il fantasma dell'opera è un classico".

Nel video si esaminano anche altri elementi come la reazione dei personaggi, il modo in cui entrano ed escono di scena e le diverse altezze degli interpreti rispetto alla vita reale.