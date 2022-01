Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson: "Il film esplorerà la sessualità di Valkyria"

L'intenzione di Taika Waititi è quella di esplorare la sessualità di Valkyria in Thor: Love and Thunder, secondo quanto dichiarato da Tessa Thompson.

Il personaggio di Valkyria interpretato da Tessa Thompson in Thor: Love and Thunder sarà uno dei primi ad essere apertamente omosessuali nel Marvel Cinematic Universe. Il proposito dell'attrice e di Taika Waititi è quello di esplorare a fondo la sessualità del personaggio.

Men In Black International: Tessa Thompson in una scena

Nel corso di una chiacchierata con The Wrap, Tessa Thompson ha detto di essere estremamente emozionata di fronte alle proposte di Taika Waititi per Thor: Love and Thunder. L'attrice ha raccontato: "Abbiamo parlato tantissimo di rappresentazione LGBTQ+. Ancora c'è tantissimo da fare ma i fumetti offrono sempre la migliore rappresentazione possibile per questa comunità!".

L'attrice ha continuato a spiegare: "Portare sullo schermo un amore omosessuale per Valkyria è assai complesso. Io e Taika vorremmo sempre andare oltre ma, in genere, Marvel Studios offre poca possibilità di rappresentare rapporti sentimentali. Comunque Thor: Love and Thunder sarà molto diverso e sono davvero emozionata all'idea di interpretare un personaggio che non è stato scritto esattamente per me".

Valkyrie ha preso parte anche ad Avengers: Endgame e ha guadagnato il titolo di Regina della Nuova Asgard. Thor: Love and Thunder esplorerà la trasformazione di Natalie Portman in Mighty Thor e concederà a Valkyrie la possibilità di esercitare una serie di superpoteri che Tessa Thompson ha definito "erotici".

Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder uscirà in Italia il 6 luglio 2022 e sarà interpretato da Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi, Jeff Goldblum e Christian Bale.