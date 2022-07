Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson parla della possibile relazione tra Valchiria e Captain Marvel

Mentre Thor: Love and Thunder imperversa nei cinema italiani da ieri, l'interprete di Valchiria, Tessa Thompson, ha commentato la possibilità di una relazione sentimentale tra il suo personaggio e Captain Marvel, interpretata da Brie Larson.

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman, Tessa Thompson, Akosia Sabet in una scena del film

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, al cinema da oggi, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Da tempo nell'MCU circolano voci su una possibile futura relazione seentimentale tra Valchiria e il personaggio di Carol Danvers, alias Captain Marvel. interrogata sulla questione da Pinkvilla, Tessa Thompson ha commentato divertita:

"Al cuor non si comanda. Non posso ancora parlare per Valchiria. Non ha avuto molto tempo per concentrarsi sulla sua vita amorosa da quando è stata gravata dei doveri regali".

"Ma ci sono molti uomini, donne e altre creature straordinarie all'interno dell'MCU e sicuramente nel canone dei personaggi che potrebbero entrare nell'MCU. Quindi, penso che ci sono così tanti pesci nel mare. È single. È pronta a unirsi a un'altra creatura. E amo il personaggio di Carol Danvers. Brie Larson è una mia buona amica e adoro passare il tempo con lei. Quindi, non ne sarei arrabbiata di sicuro", ha aggiunto l'attrice.