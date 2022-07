Thor: Love and Thunder: Taika Waititi spiega cosa è successo ai Guardiani della Galassia

Il regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, durante una recente intervista, ha spiegato perché i Guardiani della Galassia non hanno avuto dei ruoli più importanti nella quarta avventura di Thor. Seguono spoiler .

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un primo piano

Il personaggio di Chris Hemsworth aveva interagito per l'ultima volta con i Guardiani in Avengers: Endgame e il variegato gruppo intergalattico era apparso in primo piano nel trailer di Thor 4, portando alcune persone a credere che Star-Lord, Drax, Rocket Racoon, Nebula, Mantis e Groot avrebbero ruoli importanti nel film. Come si è poi scoperto, in realtà, sono apparsi sullo schermo solo per un paio di minuti.

Durante un'intervista pubblicata da Insider, Taika Waititi ha spiegato cosa è successo ai Guardiani della Galassia e perché non sono ricomparsi sullo schermo dopo le scene di apertura con il personaggio principale di Thor: Love and Thunder. Il regista ha affermato che avevano preso in considerazione l'idea di farli apparire alla fine del film, ma che alla fine hanno deciso che non sarebbe stata una scelta saggia.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in una foto del film

"Il piano era di averli all'inizio e poi di lasciarli perdere per il resto della pellicola, dopotutto hanno il loro film. Si era però deciso di farli tornare alla fine", ha rivelato Waititi, aggiungendo: "Il fatto è che succede in ogni film, è scontato, quindi abbiamo accantonato l'idea."