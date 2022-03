Thor: Love and Thunder, reshoot in corso: c'è anche Christian Bale?

Secondo gli ultimi rumor sul set di Thor: Love and Thunder si sarebbe tornati al lavoro su alcune scene, incluse alcune con il Gorr The God Butcher di Christian Bale.

Si torna al lavoro sul set di Thor: Love and Thunder per un secondo giro di reshoot. Secondo gli ultimi rumor, al momento si starebbero girando delle scene con Christian Bale, che nel film interpreta il villain Gorr the God Butcher.

Come segnala Comicbook, Jeff Sneider di The Ankler avrebbe riportato la notizia di ulteriori riprese aggiuntive per il cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi.

La scorsa settimana, infatti, avrebbero avuto inizio dei nuovi reshoot sul set del film, e tra le scene in questione vi sarebbero anche alcune con il Macellatore di Dei di Bale.

Nonostante di solito si associno a dei problemi di produzione, i reshoot nel caso delle pellicole dei Marvel Studios non sono cosa rara, ma anzi, una parte integrale della loro realizzazione, come d'altronde affermava lo stesso Presidente della compagnia, Kevin Feige, in un'intervista: "Spesso si intende il termine reshoot con una connotazione negativa. 'Oh, questo film sta effettuando dei reshoot, ci deve essere qualche problema'. Ma in realtà per i nostri film sono un passaggio fondamentale, e lo sono stati fin dal primo Iron Man".

"Diciamo sempre che abbiamo dei filmmaker molto intelligenti alla Marvel, ma non siamo dei geni, e il modo migliore per offrire degli appunti a un film è guardarlo. Così realizziamo il film e poi lo guardiamo, capiamo cosa non va, e ci lavoriamo su" continuava Feige "Ormai abbiamo un sistema che può essere piuttosto preciso ed efficace. E i reshoot a volte possono essere di un giorno, a volte di 15, altre ancora anche di più, ma l'obiettivo è rendere il film il prodotto migliore possibile".