Thor: Love and Thunder, Chris Pratt conferma: sarà nel cast del film Marvel

Chris Pratt conferma anche la sua presenza in Thor: Love and Thunder, il nuovo film Marvel di Taika Waititi che verrà girato proprio in questi mesi.

Il 2020 è giunto al termine, e per festeggiare, Chris Pratt e altre grandi star hanno organizzato un livestream di beneficenza per inaugurare il nuovo anno nel migliore dei modi. Ed è proprio in questa occasione che è arrivata la conferma: Pratt si unirà al cast di Thor: Love and Thunder, e le riprese partiranno molto presto.

Dopo aver chiacchierato con numerose star durante l'evento su Instagram, come Jamie Foxx, Bryce Dallas Howard, Amy Poehler e persino il suocero Arnold Schwarzenegger, Pratt ha poi contattato il collega del MCU e di Onward Tom Holland, e bisbigliando bisbigliando - dato che Holland era in diretta dal Regno Unito, dove la mezzanotte era già passata da un pezzo - l'interprete di Peter Quill si è "lasciato scappare i suoi impegni per i prossimi mesi: "Ho il prossimo Guardiani della Galassia da girare, ma prima, la settimana prossima, iniziano le riprese di Thor: Love and Thunder in Australia" ha affermato "Sono entusiasta di andare in un paese che ha preso il lockdown molto seriamente, ed è stata capace di sradicare la pandemia".

Nel mezzo della conversazione, tuttavia, il Re degli Spoiler Tom Holland si è accorto di quello che era appena successo...

TH: "Ma, aspetta un attimo: hai appena detto che sarai in Thor 4?"

CP: "Sì"

TH: "È assurdo! Mi sa che non lo sapeva nessuno però, amico!"

CP: "No no, lo sapevano. Credo che lo sapessero... Sì lo sapevano! Beh, ora lo sanno... M...a!".

In realtà, indiscrezioni sulla presenza di Pratt nel nuovo film diretto da Taika Waititi erano partite praticamente subito dopo l'annuncio del film, e delle conferme ufficiose erano già arrivate mesi fa. Tuttavia, una conferma ufficiale e diretta dai Marvel Studios non era stata data, sebbene lo stesso Pratt aveva già fatto intendere che sarebbe stato così nelle scorse settimane.

Ora, però, possiamo esserne certi: Star-Lord sarà in Thor: Love and Thunder, assieme a un cast davvero stellare composto, tra gli altri, da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Natalie Portman e Jamie Alexander. E a noi non resta che attendere febbraio 2022 per ammirarli tutti insieme sullo schermo.