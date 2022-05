Thor: Love and Thunder, Chris Pratt: "Adoro lavorare con Chris Hemsworth"

Chris Pratt non potrebbe essere più felice di aver potuto lavorare con la co-star del MCU Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder.

Manca sempre meno all'arrivo di Thor: Love and Thunder, il prossimo film del MCU in ordine di uscita, e una delle sue star, Chris Pratt, non ha avuto che elogi nei confronti del protagonista Chris Hemsworth, del regista Taika Waititi, e dell'intera esperienza lavorativa.

Parlando con SFX Magazine, come riportano anche GamesRadar e Screen Rant, l'interprete di Star-Lord ha rivelato di essersi trovato benissimo sul set del film.

"Adoro poter lavorare con Chris Hemsworth, è come avere Thor nella vita reale" ha affermato "È un tipo dolcissimo. Super divertente. Lavora duramente. È stato fantastico, ho adorato ogni minuto delle riprese di Thor 4. E sono davvero grato che abbiano voluto anche noi Guardiani nel film"

"È stato bello vedere come [Hemsworth] abbia portato le riprese del film in Australia, dove abbiamo girato, con tutti i suoi connazionali. E il regista, Taika Waititi, è semplicemente assurdo. Ha uno stile così unico!" ha poi concluso.

In Thor: Love and Thunder vedremo infatti un gran numero di personaggi, inclusa la Potente Thor di Natalie Portman e i Guardiani della Galassia, nonché quello che Waititi ha definito il miglior villain del MCU finora, Gorr il Macellatore di Dei, interpretato da Christian Bale. Ma cosa li connetterà tutti quanti... Beh, per quello dovremo aspettare luglio e scoprirlo sul grande schermo.